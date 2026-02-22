Milan-Ausrutscher bringt Inter dem Titel näher

Ein weiterer Umfaller von Milan hat den Stadtrivalen Inter dem italienischen Meistertitel ein großes Stück näher gebracht. Milan unterlag am Sonntag zu Hause Parma mit 0:1 und liegt als erster Verfolger des Stadtrivalen bereits zehn Punkte zurück.
Im Nachtragsspiel am Mittwoch gegen Como hatten die „Rossoneri“ mit einem 1:1 ebenfalls Punkte abgegeben. Inter erfüllte seine Pflicht am Samstag mit einem 2:0 in Lecce.
In zwei Wochen steht in der Olympia-Stadt Mailand noch ein Derby auf dem Programm, in dem Milan im Kampf um den „Scudetto“ wohl unter Siegzwang steht. Endgültig aus dem Rennen um eine erfolgreiche Titelverteidigung verabschiedet haben dürfte sich Meister SSC Napoli. Die Süditaliener verloren bei Atalanta Bergamo nach Führung 1:2. Nach drei Pflichtspielen in Folge ohne Sieg fehlen dem Tabellendritten auf Inter bereits 14 Zähler.
