Milan-Ausrutscher bringt Inter dem Titel näher

In zwei Wochen steht in der Olympia-Stadt Mailand noch ein Derby auf dem Programm, in dem Milan im Kampf um den „Scudetto“ wohl unter Siegzwang steht. Endgültig aus dem Rennen um eine erfolgreiche Titelverteidigung verabschiedet haben dürfte sich Meister SSC Napoli. Die Süditaliener verloren bei Atalanta Bergamo nach Führung 1:2. Nach drei Pflichtspielen in Folge ohne Sieg fehlen dem Tabellendritten auf Inter bereits 14 Zähler.