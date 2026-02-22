Schneechaos in München
500 Passagiere harrten ganze Nacht in Flugzeug aus
Ungefähr 500 Passagierinnen und Passagiere haben mitten im Winter eine ganze Nacht in Flugzeugen ausgeharrt. Ihre geplanten Flüge ab München waren nach starken Schneefällen gestrichen worden. Zu dem Zeitpunkt waren die Menschen aber bereits an Bord ...
Der Münchner Flughafen teilte mit, dass Busse und Parkmöglichkeiten gefehlt hätten, um die Passagierinnen und Passagiere wieder zum Terminal zurückzubringen. „Zu diesem Zeitpunkt waren bereits alle Parkmöglichkeiten für Flugzeuge direkt am Terminal belegt und die Buskapazitäten auf den Vorfeldern eingeschränkt“, hieß es. Der Vorfall ereignete sich bereits in der Nacht auf Freitag. Betroffen waren drei Lufthansa-Flüge nach Singapur, Kopenhagen und Danzig sowie zwei Air-Dolomiti-Flüge nach Graz und Venedig.
Fluggäste und Besatzungen konnten die Maschinen nicht mehr verlassen und verbrachten die ganze Nacht in Flugzeugen auf dem Vorfeld. „Plötzlich erfahren wir von der Lufthansa-Crew, dass sie niemanden mehr im Flughafen erreichen können. Der Flughafen sei geschlossen, heißt es. Dann wird uns mitgeteilt, dass alle Busfahrer nach Hause gefahren sind und wir das Flugzeug nicht verlassen dürfen“, erzählte ein Passagier RTL, der mit seiner Ehefrau und den beiden Kindern nach Kopenhagen fliegen wollte. Es habe weder Essen noch Getränke oder Decken gegeben. Für die kleinen Kinder habe man nur ein paar Wasserflaschen dabeigehabt, sagte er.
Auch internationale Medien berichteten über den Vorfall:
„Engpässe bei Bussen“
Erst am frühen Freitagmorgen fuhren wieder Busse, die die Menschen abholten. Ein Sprecher der Lufthansa sieht den Flughafen in der Verantwortung. Schließlich sei dieser für die Organisation der Busse zuständig und da habe es Engpässe gegeben. Man bedauere die Unannehmlichkeiten und sei mit dem Flughafen in Kontakt, um die Vorgänge und Abläufe in dieser Nacht zu überprüfen. Auch dort teilte ein Sprecher lediglich mit, die Unannehmlichkeiten zu bedauern.
Die Schneefälle hatten bereits den gesamten Donnerstag Verspätungen und Ausfälle verursacht (siehe Video oben). Hundert Flüge seien gestrichen worden, hieß es. Am Abend hätten dann einige Flüge Sondergenehmigungen erhalten, um auch nach 1 Uhr noch starten zu können. In München gilt üblicherweise ein Nachtflugverbot.
Starterlaubnis gestrichen
Wegen des Schnees hätten bereits abgefertigte und startbereite Flüge aber dann doch wieder keine Starterlaubnis bekommen, teilte die Lufthansa mit. Das war auch bei dem Flug nach Kopenhagen der Fall, der ursprünglich um 21.30 Uhr von München starten sollte, aber immer wieder eine spätere Abflugzeit bekam. Zuletzt sollte der Flieger um 23.56 Uhr starten. Am Ende teilte die Besatzung den Passagierinnen und Passagieren mit, dass die Verbindung gestrichen sei, als sie bereits in der Maschine saßen. Das Terminal war in Sichtweite.
