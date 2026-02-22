500 Passagiere harrten ganze Nacht in Flugzeug aus

Fluggäste und Besatzungen konnten die Maschinen nicht mehr verlassen und verbrachten die ganze Nacht in Flugzeugen auf dem Vorfeld. „Plötzlich erfahren wir von der Lufthansa-Crew, dass sie niemanden mehr im Flughafen erreichen können. Der Flughafen sei geschlossen, heißt es. Dann wird uns mitgeteilt, dass alle Busfahrer nach Hause gefahren sind und wir das Flugzeug nicht verlassen dürfen“, erzählte ein Passagier RTL, der mit seiner Ehefrau und den beiden Kindern nach Kopenhagen fliegen wollte. Es habe weder Essen noch Getränke oder Decken gegeben. Für die kleinen Kinder habe man nur ein paar Wasserflaschen dabeigehabt, sagte er.



Auch internationale Medien berichteten über den Vorfall: