Entfesselte Grazer drehen Hit gegen den KAC

Verlängerung bringt Salzburg ersehnten Heimsieg

In der Salzburger Eisarena ging im ersten Drittel eine Scheibe nach einem heftigen Check zu Bruch, was eine längere Unterbrechung nach sich zog. Die Gäste aus Südtirol lagen zu dem Zeitpunkt dank eines Treffers von Austin Rueschhoff (2.) bereits mit 1:0 voran. Anschließend entwickelte sich eine offene Partie. Salzburg arbeitete am Ausgleich, doch es ging hin und her. Erst im Schlussabschnitt gelang den Hausherren durch Cole Krygier (45.) zunächst das 1:1 – aber dabei blieb es nicht: Nach 49 Sekunden in der Verlängerung besorgte Travis St. Denis die Entscheidung für die „Bullen“.