EU-Kommission hält weiter an Handelsabkommen fest

Das sieht der Deal vor

Der Deal sieht eigentlich einen US-Zollsatz von 15 Prozent für die meisten Waren aus der EU vor, für bestimmte Produkte wie Flugzeuge soll Zollfreiheit gelten. Allerdings hat der Supreme Court am Freitag Trumps globale Zölle für verfassungswidrig erklärt. Daraufhin hatte der Republikaner erklärt, zusätzliche weltweite Zölle von 15 Prozent zu erheben. Diese sollen zu den bereits bestehenden hinzukommen. Derzeit versuchen die EU und andere Länder, die Folgen für die globale Wirtschaft abzuschätzen. Im EU-Parlament ist am Montag eine Sondersitzung des Rechtsdienstes und des Verhandlungsteams geplant, das für ein Zollabkommen zwischen den Vereinigten Staaten und der Europäischen Union zuständig war.