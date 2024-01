Großes Zittern vor dem Startschuss für den Eis-8er

Einen Tag früher als geplant öffnet die Eisbahn am Welser Stadtplatz bereits am Donnerstag, 11. Jänner, die Pforten. Dabei stand das mehrwöchige Langzeit-Event mit knapp 15.000 Besuchern vor einem Monat noch auf der Kippe. Jetzt sorgte der neue Betreiber für einen Aufbau in Rekordtempo.