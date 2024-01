„Sushi-Zechpreller“: Haben Wirtin nicht gesehen

Am 8. August sollen sie in Linz mit einem weißen SUV eine Sushi-Wirtin (42) überfahren und schwer verletzt haben. Nun müssen sich die beiden Jugendlichen (16 und 17) dafür vor Gericht verantworten: Am 27. Februar wird ihnen wegen versuchten Mordes der Prozess gemacht - die Teenager sind nicht geständig.