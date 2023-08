Junges Zechpreller-Paar in Kroatien geschnappt!

Die Flucht der beiden jungen Zechpreller - 16 und 17 Jahre alt - nahm in der Nacht auf Samstag ein Ende. Die beiden hatten eine Sushi-Wirtin in Linz überfahren, nachdem sie das Lokal ohne zu zahlen verlassen hatten. Gegen vier Uhr Früh wurden sie bei einer Tankstelle in Kroatien festgenommen.