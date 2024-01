Ski in Dämmerung verloren - Mann von Heli gerettet

Am Montag gegen 16.45 Uhr fuhr der 47-jährige Mann aus Deutschland in St. Gallenkirch im Skigebiet Silvretta Montafon im Zuge seiner letzten Abfahrt im freien Schiraum in Richtung Valisera Mitte ab. Dabei entfernte sich der Deutsche immer weiter von der markierten Piste, verlor auf einem Geländegrat einen Schi und rutschte in steiles Waldgelände ab, ehe er nach rund 100 Meter auf einer kleinen ebenen Lichtung wieder Halt fand.