Luxemburger kam nicht weiter: Helikopter-Rettung!

Der in Luxemburg wohnhafte Urlauber begab sich am Samstag gegen 12 Uhr alleine vom Parkplatz der Bergbahn Mellau auf die Wanderung in Richtung Hofstatten. Der Mann wollte vom Tal in Richtung Bergstation wandern und dort auf seine Freundin treffen.

Aufgrund der geringen Schneehöhe in den Tallagen war die Wegfindung mittels Hinweisschildern und ausgetretenem Steigspuren auf dem rot-weiß markierten Bergwanderweg anfangs einfach.