Deutsches Pärchen geriet wegen Handy in Bergnot

Ein 22-jähriger Deutscher und seine gleichaltrige Freundin waren am Donnerstag auf einem Rundwanderweg am Tristenkopf im Gemeindegebiet von Egg im Bregenzerwald unterwegs. Am nächsten Tag entschieden die beiden, noch einmal auf den Berg zu steigen, weil der Mann offenbar am Tag zuvor sein Handy bei der Wanderung verloren hatte. Er konnte das Gerät im Gipfelbereich orten.