Apple-Datenbrille um 3500 Dollar kommt im Februar

Apple wird seine rund 3500 Dollar (etwa 3200 Euro) teure Datenbrille in den USA Anfang Februar auf den Markt bringen. Die Vorbestellungen sollen am 19. Jänner beginnen und der Verkauf am 2. Februar, teilte der iPhone-Konzern am Montag mit. Wann das Gerät in Europa erhältlich sein wird und wie viel es hier kosten soll, ist bisher unbekannt.