US-Soldat bekennt sich teilweise schuldig

Die russische Justiz wirft Gordon Black vor, seine russische Freundin Alexandra Waschtschuk „geschlagen“ und ihr 10.000 Rubel (in etwa 105 Euro) gestohlen zu haben. Waschtschuk hatte angegeben, Black habe während eines Streits in der gemeinsamen Wohnung damit gedroht, sie zu erwürgen. Black hingegen gab bei seiner Aussage am Montag an, Waschtschuk sei bei dem Streit stark alkoholisiert gewesen und habe ihn geschlagen. Er habe sich über sie gebeugt und sie um den Nacken gefasst, um sie zu beruhigen, sagte der Angeklagte. Die 10.000 Rubel habe er gestohlen, um eine Hotelübernachtung zu bezahlen.