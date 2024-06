Boeing 737 muss in Neuseeland notlanden

Alle 73 Fluggäste an Bord der Maschine seien wohlauf, der Vorfall werde untersucht, zitierte die Zeitung „New Zealand Herald“ aus einer Mitteilung der Fluggesellschaft Virgin Australia. Mögliche Ursache könnte ein Vogelschlag – so beschreiben Airlines Vorfälle, bei denen Vögel in ein Triebwerk geraten – gewesen sein, hieß es.