Diesen ÖFB-Stars traut Toni Polster am meisten zu

Die freien Tage nach einer anstrengenden Saison in der Regionalliga Ost genießt Wr.-Viktoria-Trainer Toni Polster im Urlaub in Porec (Kro). Das EURO-Fieber hat aber auch Österreichs Rekordtorschütze (44 Tore) schon richtig gepackt. Der 60-Jährige netzte in 20 EM-Quali-Spielen zwar starke 15-mal ein, schaffte es mit Rot-Weiß-Rot aber nie zu einer Endrunde. „Diesen Traum konnte ich mir leider nie erfüllen, obwohl man sagen muss, dass damals viel weniger Startplätze vergeben wurden, es fast unmöglich war, sich dafür zu qualifizieren.“