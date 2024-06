Lehrer haben Einfluss auf Haltung ihrer Schüler

Welche Faktoren sind dafür verantwortlich, ob sich Jugendliche eine populistische Haltung aneignen, oder nicht? Dieser Frage wollten Forschende an der Universität Bonn auf den Grund gehen. Im Rahmen einer Studie wurden insgesamt 3123 Teenager im Alter von zwölf bis 18 Jahren aus der Bodenseeregion (Österreich, Deutschland, Schweiz) befragt. Knapp die Hälfte davon waren Mädchen, 32 Prozent hatten einen Migrationshintergrund. Aus Vorarlberg nahmen 1523 Heranwachsende teil, von österreichischer Seite war Gudrun Andrea Quenzel von der Pädagogischen Hochschule in Feldkirch am Projekt beteiligt.