Kanzler erklärt Gewessler als nicht bevollmächtigt

„Heute wende ich mich vor dem Hintergrund der aktuellen innenpolitischen Entwicklungen in Österreich an Sie“, begann das Schreiben, das Nehammer an den belgischen Premier, Alexander De Croo, richtete, wörtlich. Gegenstand sei der Entwurf des EU-Renaturierungsgesetzes, dessen Verabschiedung während der Ratssitzung zum Thema Umwelt am Montag in Luxemburg geplant ist.