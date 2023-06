Mark Zuckerberg nimmt Apples Vision Pro gelassen

Der Meta-CEO zeigte sich abschließend zuversichtlich: „Zu sehen, was sie (Apple, Anm.) anbieten und wie sie konkurrieren wollen, hat mich (…) in vielerlei Hinsicht optimistisch gestimmt, dass das, was wir tun, wichtig ist und Erfolg haben wird.“ Es werde jedoch eine „lustige Reise“ werden, so Zuckerberg, der nur wenige Tage vor der Vorstellung von Apples Vision Pro mit dem Quest 3 für Herbst ein neues Headset angekündigt hatte.