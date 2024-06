Akademiker wurde zum Neonazi, „um zu gefallen“

Rechtsextremer Exzess in U-Bahn-Station

Kleinlaut sitzt der studierte 40-Jährige nun im Großen Schwurgerichtssaal des Wiener Landls, wird aus der Untersuchungshaft vorgeführt. Denn die Anklage nach dem Verbotsgesetz geht über die üblichen Textnachrichten und Bilder hinaus: Am 15. Mai 2022 in den frühen Morgenstunden sorgte er nämlich zusammen mit einem Zweiten in der U-Bahn-Station Hütteldorfer Straße für Aufregung. „Sie schrien herum, sie würden Schwule und Ausländer umbringen“, so die Staatsanwältin. Einen jungen Mann pöbelten sie an, weil er eine pinke FFP-2-Maske trug, fragten ihn, ob er homosexuell sei. Dabei riefen sie mehrfach „Heil Hitler“, rissen immer wieder den rechten Arm in die Höhe.