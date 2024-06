Rumänien gegen Ukraine ab 15 Uhr LIVE

Ukraine musste Umweg nehmen

Während Rumänien die EM-Qualifikation als Gruppen-Erster (vor der Schweiz) meisterte, musste die Mannschaft von Trainer Serhij Rebrow den Umweg über das Play-off gehen. Die Ukrainer verfügen allerdings über eine erfahrene Truppe, die zum vierten Mal in Folge an der EM teilnimmt, und die wohl besseren Einzelspieler in ihren Reihen hat.