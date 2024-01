Stefan Kraft gesteht: „Ich habe mich geschämt“

Bei Skispringer Stefan Kraft läuft es in dieser Saison. Fünf Siege hat er bereits gefeiert, im Weltcup liegt er an der Spitze. Das heißt aber nicht, dass beim 30-Jährigen immer alles auf Anhieb klappt. Just auf seiner Heim- und Hausschanze in Bischofshofen hatte der Super-Adler zunächst zu kämpfen, wie er gestand.