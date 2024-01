Bischofshofen-Quali: Kobayashi siegt vor ÖSV-Duo

Ryoyu Kobayashi hat seinen Anspruch auf den Tournee-Sieg in der Quali am Freitag untermauert. Auf den Plätzen zwei und drei landeten Stefan Kraft und Clemens Aigner. Jan Hörl wurde Achter. Insgesamt sind zehn ÖSV-Adler am Samstag bei der finalen Station in Bischofshofen dabei.