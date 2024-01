Fünf Autos, die uns dieses Jahr fehlen werden

Mercedes CLS: Das Ende der Eleganz

Bei keinem anderen Auto hat Mercedes so einen kühnen Designsprung gewagt wie beim CLS. Denn als der elegante Ableger der E-Klasse vor 20 Jahren seinen Einstand gab, war er das erste viertürige Coupé und blies reichlich Staub vom Stern. Nach drei Generationen ist nun aber Schluss: Der mittlerweile nicht mehr ganz so exotische und einzigartige Beau von Benz fällt der Portfolio-Bereinigung zum Opfer - genau wie die Coupés und Cabrios der E-Klasse. Während die immerhin im neuen CLE eine halbwegs logische Fortführung finden, bleibt den CLS-Fans allenfalls die elektrische Zukunft. Denn lange nicht so elegant und erst recht nicht so filigran, lebt zumindest die Idee vom viertürigen Coupé in den Limousinen von EQE und im EQS weiter.