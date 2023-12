FTX-Betrug: Kein zweiter Prozess für Bankman-Fried

US-Staatsanwälte verzichten auf den ursprünglich geplanten zweiten Prozess gegen den bereits wegen Betrugs verurteilten Kryptowährungs-Unternehmer Sam Bankman-Fried. Im öffentlichen Interesse sei eher ein schneller Abschluss des Falls als ein weiterer Prozess, argumentierten sie in einem Brief an den zuständigen Richter Lewis Kaplan.