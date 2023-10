Ex-Freundin belastet FTX-Boss Bankman-Fried schwer

Alameda habe erstmals 2021 die FTX-Kreditlinie genutzt, fügte sie hinzu. Damit habe Bankman-Fried die milliardenschwere Beteiligung von Binance an FTX zurückkaufen wollen, weil er eine Beeinträchtigung des Geschäfts durch den Rivalen befürchtete. Binance war für einen Kommentar zu diesem Thema zunächst nicht zu erreichen. Die weltgrößte Kryptobörse hatte im vergangenen November Interesse an einer FTX-Übernahme angemeldet, sich dann aber dagegen entschieden. Ellison wird am Mittwoch erneut im Zeugenstand erwartet.