Das lebende Gepäck ist das, was bleibt

Was bleibt, ist jedenfalls auch der Umstand, dass Ermittler Thorsten Falke (Wotan Wilke Möhring) zum Jahresauftakt mal wieder eine Partnerin verliert. Um Verlust dreht sich auch der Fall des Duos, das sich inmitten einer starken und ebenso mehr als aktuellen Geschichte über Flucht, Migration und Zugehörigkeit wiederfindet. „Der Impuls für die Geschichte kam von den sich zuspitzenden Migrations- und Integrationsdebatten, die zwischen Kriegs- und Wirtschaftsflüchtlingen, Muslimen und Christen, Männern und Frauen unterscheiden, also zwischen guten und schlechten Migranten. Doch vorrangig geht es weniger um die, die sich auf die Reise gemacht haben, sondern um das lebende Gepäck, das sie mitgenommen haben: ihre Kinder - und was diese unternehmen, um ihr Schicksal selbst zu bestimmen“, so Drehbuchautorin Marija Erceg, die mit diesem Krimi ihr „Tatort“-Debüt feiert.