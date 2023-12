Arbeiter (58) stürzte in Montagegrube - reanimiert

Schrecklicher Arbeitsunfall am Mittwochabend in Osttirol: Ein 58-jähriger Einheimischer stürzte in einer Werkshalle in Debant in eine Montagegrube und blieb dort reglos liegen. Der Schwerverletzte musste reanimiert und nach der Erstversorgung in die Klinik nach Klagenfurt geflogen werden.