Brand durch Kerze: 9 Bewohner mussten ins Spital

Feueralarm in der Nacht auf Mittwoch im Tiroler Unterland: Vermutlich aufgrund einer Kerze brach in einem Haus in Hochfilzen (Bezirk Kitzbühel) ein Brand aus. Neun Bewohner - allesamt Familienmitglieder im Alter zwischen 10 und 81 Jahren - mussten vorsorglich ins Krankenhaus eingeliefert werden.