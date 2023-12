Ukraine legalisiert medizinisches Cannabis

Laut Medienberichten wurde das neue Gesetz mit 248 der 401 Stimmen verabschiedet und soll in sechs Monaten in Kraft treten. Es erlaubt den Gebrauch von Cannabis zu wissenschaftlichen und industriellen Zwecken. Darüber hinaus legt das Gesetz strenge Kontrollen für die Produktion und Verteilung von Cannabis fest. So ist etwa geplant, dass nur autorisierte Einrichtungen mit nötigen Lizenzen und Zertifikaten das Kraut anbauen dürfen - und das auch lediglich unter stetiger Videoüberwachung.