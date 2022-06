Ukraine-Krieg könnte Drogenproduktion erhöhen

„Es gibt keine Polizei, die patrouilliert und Labore stoppt“, begründete UNODC (= United Nations Office on Drugs and Crime) - Expertin Angela Me. In der Ukraine nahm die Zahl der Drogenlabore, die Behörden auflösten, in den vergangenen Jahren stark zu. 2019 waren es nur 17, ein Jahr später bereits 79 aufgelöste Amphetamin-Labore. Eine weitere mögliche Entwicklung ist es laut der UNOCD jedoch, dass Drogenschmuggel-Routen gestört oder verschoben werden könnten.