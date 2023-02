In den Niederlanden wird legal Marihuana angebaut

Kiffverbot in Amsterdams Altstadt

Nach dem Experiment will die Regierung entscheiden, ob Cannabis vollständig legalisiert werden soll oder nicht. In Amsterdam könnte - wie berichtet - der Verkauf kleiner Mengen Haschisch und Marihuana in Coffeeshops zwischen 16 und 1 Uhr eingeschränkt werden. Fix ist, dass ab Mitte Mai ein Kiffverbot auf den Straßen der Altstadt gilt. Die Bewohnerinnen und Bewohner sollen sich laut der Stadtregierung wieder sicherer fühlen.