Das Karussell

Als die Lichter in Zuffenhausen erloschen, trat der volle Mond aus den Nebelbänken heraus. Casper konnte nicht einschlafen. „Kannst du auch nicht schlafen?“, flüsterte Ellis, die hinter ihm stand. „Mir war, als hätte ich den Kopf einmal kurz auf- und niederheben können.“ - „Seltsam“, entgegnete Ellis, „und ich habe auf einmal so Gliederschmerzen.“ - „Das ist normal“, mischte sich Adagio, der Neunmalkluge ein. „Das nennt man Fernweh. In Wahrheit seid ihr trockenes Holz. Lasst mich schlafen!“