Ältere Herren | Fromme Wünsche

Aufbruchsstimmung Richtung Europa? Ein EU-Wahlkampf mit neuen, frischen Tönen? Hat wohl eh keiner erwartet. Aber dass das Angebot gleich so ausfallen muss… „Der EU-Klub der älteren Herren“ betiteln wir in der heutigen „Krone“ unseren Bericht über die sich schließenden Lücken bei den österreichischen Spitzenkandidaten für die Europa-Wahl im kommenden Juni. Denn nach SPÖ-Kandidat Andreas Schieder („jugendliche“ 54 Jahre alt), Harald Vilimsky (57) für die Freiheitlichen und mutmaßlich Helmut Brandstätter (68) für die Neos anstelle der 34-jährigen Claudia Gamon zeichnet sich immer deutlicher ab, dass für die ÖVP der vielfach umstrittene 63-jährige Reinhold Lopatka in den Wahlkampf ziehen wird. Was sagt dieses mehr als mäßige Angebot für die Wähler? Auch die Parteien selbst und die Politiker interessieren sich wenig bis gar nicht für Europa. Und das sagt viel.