Land und Kammer vereinbaren Zusammenarbeit

Mehr Geld für Landwirtschaftskammer

Dieser garantiert der Landwirtschaftskammer bis 2028 jährlich rund drei Millionen Euro an Landesgeldern. Das Land erwirbt dafür Liegenschaften in Eisenstadt und Güssing im Gesamtausmaß von knapp 30 Hektar. Die Kammer wiederum verpflichtet sich, Kosten einzusparen und einige Bereiche zu reformieren. „Die Beratungsleistungen für unsere Bauern werden weiterhin in höchster Qualität bestehen bleiben und Planungssicherheit wird sowohl für Land als auch Kammer auf allen Ebenen gewährleisten“, ergänzte Vizelandeschefin Astrid Eisenkopf.