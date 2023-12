Richard Wagner karibisch & light

Aus dem Foyer geht es weiter in Gustav Mahler Saal, denn Sentas Vater, „hat alle Tänzerinnen und Tänzer und das Publikum zum 13. Geburtstag von Senta eingeladen. In diese Partystimmung crasht der Holländer mit seinen Piraten und der berühmten Arie ,Die Frist ist um‘. Davor taucht noch Erik auf. Er ist der Schüchterne, ein bisschen Harry Potter Freund, der in Senta heimlich verliebt ist. Sie mag ihn, aber mehr ist da nicht“, so Nina Blum.