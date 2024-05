Wiederkehr: „Wer Kalifat will, soll dorthin gehen“

Steigende Gewalt an Schulen

In der rund Zwei-Millionen-Metropole Wien stehen Schulen vor dem Kollaps. Hunderte syrische Kinder und Jugendliche kommen aktuell aufgrund von Familienzusammenführungen nach Wien. Für die Schulen heißt das also, dass derzeit jeden Monat rund 350 Kinder und Jugendliche zusätzlich aufgenommen werden müssen.