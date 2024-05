Bitter! Hier droht bald der nächste Preisschock

Fast 80 Millionen US-Dollar Direkteinnahmen für die Bauernfamilien

Wetterextreme, Ernteausfälle, Lieferengpässe sowie höhere Kosten belasten die Einkommen der Kleinbauernfamilien in Afrika, Asien oder Lateinamerika enorm. Durch die Fairtrade-Verkäufe in Österreich konnten zuletzt aber fast 80 Millionen US-Dollar (+9 Prozent) an Direktzahlungen an die Produzentengemeinschaften bezahlt werden. Mit Prämien, die über die Mindestpreise hinaus gehen, können Gemeinschaftsprojekte (Brunnenbau, Schulen, Infrastruktur usw.) finanziert werden.