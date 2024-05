Putins Prunkpalast hat sogar Thron und Aquadisco

Nun geht es in Putins Schlafzimmer. Wie „Proekt“ nachweisen konnte, schläft der Präsident in einem sechs Millionen Rubel (ca. 61.000 Euro) teuren Bett. Allein dieses Möbelstück kostet demnach so viel, wie die Kompensationszahlungen für zwei in der unter Beschuss stehenden Grenzstadt Belgorod Gefallene.