FC Brügge gegen AC Florenz – ab 18.45 Uhr LIVE

Zweiter Finaleinzug in Serie im Visier

Obwohl Brügge im Hinspiel über eine halbe Stunde in Unterzahl spielte, gelang der Fiorentina erst in der Nachspielzeit der Siegtreffer. „Ich bedauere nur, dass wir nicht mehr Tore gemacht haben. Wir hätten unsere numerische Überlegenheit viel besser nutzen müssen“, sagte Trainer Vincenzo Italiano. Nach der knappen 1:2-Finalniederlage vergangenes Jahr gegen West Ham wäre das Team aus der Toskana das erste, welches zweimal im Conference-League-Finale steht.