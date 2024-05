Welserin in Not: Skandal-Rapper „killt“ Top-Event!

Oder richtiger gesagt, gefunden schien: Denn am Montag zog der Verein seine Zusage für das als „Boutique-Turnier“ mit mobilen Bauten geplante Event zurück. Bemerkenswerter Hintergrund ist ein Konzert, das der Berliner Skandal-Rapper Finch („Rummelbums“) am geplanten Halbfinal- bzw. Finaltag auf einem benachbarten Areal im Stadtpark geben wird – und das den Lärmpegel am Centercourt zu weit in die Höhe schwappen hätte lassen. Dazu hätten zwei Veranstaltungen auf so engem Raum nicht nur Logistikprobleme, sondern auch Sicherheitsbedenken mit sich gebracht. Weshalb der Rapper das Tennis-Event – zumindest am geplanten Standort – quasi „gekillt“ hat. Damit muss Reichel nun einen weiteren Ersatzspielort finden. Elf Wochen vorm ersten Aufschlag!