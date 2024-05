Real Madrid gegen FC Bayern – ab 21 Uhr LIVE

Ein zweites Aus in Folge in der Vorschlussrunde nach jenem 2023 gegen Manchester City soll tunlichst vermieden werden. Großes Ziel des Rekordchampions, bei dem wieder Andrij Lunin anstelle des wiedergenesenen Thibaut Courtois das Tor hüten wird, ist Titel Nummer neun bzw. inklusive Meistercup 15. Die Münchner gewannen den wichtigsten Europacup-Bewerb auch schon sechsmal, 2001, 2013 und 2020 war es jeweils die CL. „Die Situation ist ganz klar. Ein Sieg in Madrid und es geht nach Wembley“, skizzierte Bayern-Trainer Thomas Tuchel. Favoritenrolle machte er im Vorfeld keine aus. „Es ist ein 50:50-Spiel, wir werden sehen, was passiert.“