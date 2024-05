Marcel Hirscher bekommt eine eigene Skifabrik

Comeback im Ski-Weltcup

Erst vor wenigen Wochen hatte es der frühere ÖSV-Star in die Schlagzeilen geschafft. Hirscher kündigte sein Comeback im Ski-Weltcup an. Starten will er künftig für die Niederlande, das Geburtsland seiner Mutter. „Vor fünf Jahren habe ich mich zurückgezogen, jetzt bin ich 35 Jahre alt. So ist auch mein Comeback zu sehen: Ich möchte vor allem die Möglichkeit haben, wieder Wettkämpfe zu bestreiten, einfach weil es mir Spaß macht. Ich habe ein ausgezeichnetes Verhältnis zum ÖSV und bin ihm dankbar für alles, was wir erreicht haben. Dieses neue Projekt lässt sich am besten als Niederländer realisieren“, sagt Hirscher gegenüber dem niederländischen Ski-Verband NSkiV.