Heiße Debatte rund um Landesbudget und Teuerung

„Die Budgets kollabieren, Schulden steigen“

Die Aktuelle Stunde mit dem Thema „Teuerung beenden - Kurswechsel jetzt!“ eröffnet am Donnerstag FP-Klubobmann Erwin Angerer. In seiner Rede spart der Freiheitliche nicht mit Kritik an den Energiekonzernen. Angerer spielt aber auch auf das Landesbudget für 2024 an: „Die Budgets kollabieren, die Schulden steigen.“