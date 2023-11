Landesbudget 24: Neuer Schulden-Höchststand droht!

Kritik hagelt es während er Landtagssitzung in gewohnter Manier von Seiten der Opposition. Für Team Kärnten-Chef Gerhard Köfer ist der Voranschlag das Ergebnis „konsequenter Reformverweigerung“, außerdem überrolle diese „gigantische Schuldenlawine die nächsten Generationen in Kärnten“. Von FP-Chef Erwin Angerer gibt es für die Arbeit der Finanzreferentin ein „Nicht Genügend“: „Die Steuerzahler zahlen so viel, wie noch nie zuvor! Wofür wird dieses Geld ausgegeben?“, will der Blaue wissen. Die „Krone“ hat die Antworten: