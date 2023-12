Filme für die Festtagsstimmung

Wer in die emotionalen Sphären der Adventzeit eintauchen möchte, kann dies bereits heute mit „Bodyguard“ (20.15, Kabel 1) tun. Dort spielen zwar keine Weihnachtsglocken auf, dafür aber der weltbekannte Song „I Will Always Love You“ rund um große Gefühle in einer dramatisch-romantischen Geschichte - verkörpert von Whitney Houston und Kevin Costner. Am Mittwoch steht mit „Santa Clause 2“ ein echter Klassiker auf dem VOX-Hauptabend-Programm (20.15). Diese und weitere Bescherungen rund um Schauspieler Tim Allen sind auch auf den Streamingdiensten Disney+ und RTL+ abrufbar.