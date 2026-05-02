Nehiba: „Die Gespräche sollen spannend sein“

Die Anfragen von der Produktion gingen großteils auf, nur auf Dominic Thiem musste man aus zeitlichen Gründen verzichten. Die Show ist nicht zuletzt auch ein Experiment, das eine neue Farbe in die Sportberichterstattung bringen soll. Wichtig war es auch Gäste zu finden, die bereits ein bewegtes Leben hinter sich oder sonst wie viel zu erzählen haben. „In solchen Gesprächen erfährt man dann, dass ein DJ Ötzi auch beim dreihundertsten Konzert noch Zweifel hat oder Michi Dorfmeister trotz ihrer Erfolge bei der Ski-WM versagte, weil sie nicht mehr die nötige Spannung aufbrachte. Nehiba muss hingegen auf seine Multitasking-Fähigkeiten zurückgreifen. Auch wenn das Navi hilft – das Auto sicher zu bedienen, zuzuhören und die richtigen Fragen und Nachfragen zu stellen kann gleichzeitig gemacht zu einer kleinen Wissenschaft ausarten. „Eine Herausforderung im positiven Sinne. Zumal es ja nicht mein eigenes Auto ist, aber auch das haben wir gut gemeistert.“