„Tatort“ aus Zürich: Ein Krimi wie eine Anklage

In dieser Art geht es weiter, wird ständig über-erklärt und kommen Geistesblitze aus dem Nichts, von denen man offenbar nicht gewusst hat, wie die Ermittlerinnen logisch hingeführt werden könnten. Das ist kein Wunder, schließlich will der eine Krimi offenbar alle Probleme der Welt verhandeln und gerät zu einer Art Anklage – von der Prostitution geht es über zu Einwanderung und Menschenhandel, danach wird uns die Ungleichheit zwischen Reich und Arm vor Augen geführt, aber nicht, ohne Work-Life-Balance zu thematisieren. Dazwischen muss der gelernte Action-Regisseur Claudio Fäh noch den einen oder anderen Kampf auf Leben und Tod reinquetschen. Klar, dass die Kommissarinnen am Ende völlig fertig sind.