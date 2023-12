Sonderbare Geräusche aus dem Maschinenraum

Die unschönen Ereignisse um den „Jedermann“ könnten nun tatsächlich als eine von vielen Episoden aus dem Festspielbezirk ad acta gelegt werden. So einfach geht das allerdings nicht mehr. Dringen doch seit einiger Zeit mehr und mehr wenig elegant klingende Geräusche aus dem Maschinenraum des Festspielbetriebs nach außen. Noch nicht derart laut, dass das treue und teure Publikum davon viel bemerken würde. Aber nichts liebt die Gesellschaft so sehr wie Tratsch. Da macht alles schnell die Runde. Worüber sonst sollte man sich denn an den langen Winterabenden unterhalten? Und so verbreiten sich oft, unabhängig vom Wahrheitsgehalt, die wildesten Geschichten.