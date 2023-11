Neue Buhlschaft überrascht, Hochmair ist Jedermann

Hochmair wurde schon 2018 am Domplatz gefeiert

Mit der Band „Die Elektrohand Gottes“ trat er in dieser Version, in der er fast alle Rollen selbst verkörpert, bereits an vielen Orten auf - sogar im Wiener Stephansdom. 2018 war Hochmair in fünf Vorstellungen sehr kurzfristig für den erkrankten Tobias Moretti eingesprungen und für eine fulminante Leistung gefeiert worden.