„Ich konnte Julia nicht mehr vergessen“

Noch ist wenig los in der kleinen Intersport-Filiale Spettel in Alberschwende. Die Mittagspause ist gerade vorbei. Die Lichter im Laden gehen an. Julia, die Junior-Chefin, die mir öffnet, ist sehr aufgeräumt und gesprächig. Man merke schon, dass Schifahren einfach teurer geworden sei, erzählt sie. Besonders junge Familien mit mehreren Kindern müssten sehr auf das Geld schauen.