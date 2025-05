Bereits nach erster Sitzung flogen die Fetzen

„Gegen Gemeindegesetz verstoßen“

Nach der konstituierenden Sitzung vom 24. April ist es nun aber die Liste „Zukunft Hard“, die eine Wahl anfechten will – und zwar jene des Gemeindevorstands. Erbost ob der Tatsache, im Gemeindevorstand einen Sitz verloren zu haben, wollen der in der Stichwahl knapp unterlegene Bickel und seine Mitstreiter die Bestellung des Gemeindevorstands anfechten. „Die Anzahl der Mitglieder wurde in einem Wahlvorgang festgelegt, der in mehrfacher Hinsicht gegen das Vorarlberger Gemeindegesetz verstößt“, hieß es in einer Presseaussendung.